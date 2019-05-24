صحيفة: السعودية تتحرك وتعزز تحالفاتها الإقليمية في ظل التوتر بين إيران وأميركا

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أشارت صحيفة "​فايننشال تايمز​" البريطانية في تقرير لها أن قرار ​ السعودية ​ تأجيل مطالبة ​باكستان​ بمدفوعات مالية مقابل شحنات نفطية هي محاولة من المملكة تعزيز تحالفاتها الإقليمية في ظل زيادة التوتر بين إيران و​الولايات المتحدة الأمريكية​".

ولفتت الصحيفة إلى أن القرار السعودي بتأجيل المطالبة المالية من باكستان مقابل شحنات نفطية بقيمة 275 مليون دولار شهريا، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، يأتي في أعقاب قرار الرياض في تشرين الأول/أكتوبر، إقراض إسلام آباد 6 مليارات دولار، وكذلك قبيل زيارة وزير الخارجية الإيراني، ​محمد جواد ظريف​، إلى باكستان.

ورأت الصحيفة أن "التوقيت حاسم جدا، ومرة أخرى تخلق النزاعات في المنطقة وزيادة التوتر سياسات التحالف".