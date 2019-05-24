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© AP Photo / Evan Vucci
ولفتت الصحيفة إلى أن القرار السعودي بتأجيل المطالبة المالية من باكستان مقابل شحنات نفطية بقيمة 275 مليون دولار شهريا، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، يأتي في أعقاب قرار الرياض في تشرين الأول/أكتوبر، إقراض إسلام آباد 6 مليارات دولار، وكذلك قبيل زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى باكستان.
ورأت الصحيفة أن "التوقيت حاسم جدا، ومرة أخرى تخلق النزاعات في المنطقة وزيادة التوتر سياسات التحالف".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: السعودية تتحرك وتعزز تحالفاتها الإقليمية في ظل التوتر بين إيران وأميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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