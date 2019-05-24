ولي العهد السعودي يلتقي نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



جدة: التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في جدة اليوم الجمعة، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.

Advertisements

بينما حضر من الجانب السوداني، المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي.

وبعد زيارة استغرقت ساعات، غادر نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وكان في وداعه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.