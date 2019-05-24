دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي رقمًا قياسيًا.. فيسبوك تحذف 2.2 مليار حساب لهذا السبب

أعلنت إدارة شركة فيسبوك، المالكة لتطبيق تواصل اجتماعي يحمل الاسم ذاته، يوم أمس الخميس عن حذفها 2.2 مليار حساب خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019 وهو أعلى رقم من الحسابات الذي يتم غلقه خلال 3 أشهر.

شاهد: هكذا ستظهر الإعلانات على تطبيق واتسآب alqiyady 1 شاهد: هكذا ستظهر الإعلانات على تطبيق واتسآب

شاهد أيضاً: شاهد: هكذا ستظهر الإعلانات على تطبيق واتسآب

وأشارت شركة فيسبوك، عبر بيان رسمي صادر عنها، إلى أن مسؤوليها حذفوا الحسابات لكونها وهمية؛ حيث يعد هذا الرقم أقل بقليل من عدد المستخدمين الناشطين شهريًا؛ حيث يصل عددهم قرابة 2.38 مليار حساب.

لهذا السبب ينوي مسؤولو فيسبوك إلغاء تطبيق ماسنجر alqiyady 1 لهذا السبب ينوي مسؤولو فيسبوك إلغاء تطبيق ماسنجر

شاهد أيضاً: لهذا السبب ينوي مسؤولو فيسبوك إلغاء تطبيق ماسنجر

Advertisements

ويأتي هذا بعدما أغلقت شركة فيسبوك 1.2 مليار حساب في الربع الأخير من العام الماضي 2018 بعدما أغلقت 694 مليون حساب وهمي في الربع الأخير أيضًا من عام 2017.المزيد:

صور عفوية لكن مضحكة أخذت للمشاهير في الوقت الغير مناسب!

قائمة ب10 نجوم مشاهير أنقذوا حياة الآخرين..أبطال الواقع أيضاً!

بالصور: كيف تبدو غرف نوم 10 مشاهير؟

بالصور: أغلى 9 هدايا زواج قدّمت للمشاهير

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي