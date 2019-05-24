لجذب السياح إليها... قطر تعلن عن عروض وخصومات جديدة

وأوضح رئيس قطاع التسويق والترويج في المجلس الوطني القطري للسياحة، راشد القريصي، أنّ نسبة التخفيض ستصل إلى 40%، وستطبَّق في الفترة من 4 يونيو/حزيران إلى 16 أغسطس/آب. وذلك بحسب صحيفة "الخليج أونلاين".

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وأردف القريصي أن أصحاب الفنادق على استعداد لتقديم خصومات ليس فقط على الغرف، ولكن على المطاعم والمنتجعات الصحية والنوادي الرياضية الموجودة في الفنادق.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اختارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قطر بين أفضل 52 وجهة سياحية حول العالم للعام 2019.

كما اختارت الصحيفة الأمريكية مكتبة قطر الوطنية، التي صمّمها المعماري، ريم كولهاس، وشركته "أوما"، وافتُتحت عام 2018، كإحدى أهم الوجهات السياحية في قطر، التي يفضّل زيارتها والاطلاع عليها عن قرب.

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وصنّفت هيئة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة قطر على أنها الأكثر انفتاحاً في منطقة الشرق الأوسط، من ناحية تسهيلات تأشيرات الدخول للسياح القادمين إليها.

وأولت قطر أهمية كبيرة لقطاع السياحة بوصفه أحد مصادر الدخل، وقامت بتنشيط هذا القطاع من خلال إقامة العديد من المهرجانات، التي نجحت في جذب السياحة، فضلاً عن السفن السياحية التي باتت تتوافد على الدوحة، بشكل كبير.

وفي هذا الإطار، فتحت قطر أبوابها لاستقبال الزوار من 80 دولة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، كما سهّلت إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول.