رولان_غاروس: #فيدرر العائد قد يلاقي #تسيتسباس في ربع النهائي قبل #نادال

أسفرت قرعة بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب على ملاعب رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، الخميس عن احتمال مواجهة السويسري روجيه فيدرر العائد بعد غياب عن النسخ الثلاث الماضية، مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في الدور ربع النهائي. ولدى السيدات، سيكون الأبرز احتمال لقاء الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس مع اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا في الدور ذاته.

ويلاقي فيدرر في الدور الأول الإيطالي لورنتسو سونيغو المصنف 73. ويخوض المصنف ثالثا عالميا والبالغ من العمر 37 عاما، غمار البطولة للمرة الأولى منذ 2015، علما بأنه أحرز لقبها مرة وحيدة فقط (2009).

وسيكون السويسري حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (20) والساعي ليصبح أكبر لاعب يتوج بلقب “غراند سلام”، أمام مسار سهل نظريا حتى ربع النهائي حيث قد يصطدم بتسيتسيباس السادس عالميا، والذي هزمه في بطولة أستراليا مطلع العام.

وانسحب فيدرر من ربع نهائي دورة روما بسبب إصابة في ساقه اليمنى قبل مواجهة تسيتسيباس، لكنه يتدرب في باريس بشكل طبيعي.

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في المقابل، خسر اليوناني نهائي دورة مدريد للماسترز أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا بعد أن أقصى “ملك” الملاعب الترابية الإسباني رافايل نادال من نصف النهائي، لكن “الماتادور” ثأر لنفسه في نصف نهائي روما قبل أن يتوج بلقبها على حساب الصربي.

ويسعى نادال المصنف ثانيا عالميا وحامل اللقب الى تعزيز رقمه القياسي في بطولة فرنسا المقامة على ملاعب ترابية بدءا من الأحد، والتتويج بلقبها للمرة الثانية عشرة في مسيرته.

ولدى السيدات، قد تلتقي سيرينا، الباحثة عن اللقب الـ 24 الكبير والانفراد بالرقم القياسي في ألقاب بطولات الغراند سلام، مع اليابانية أوساكا المصنفة أولى في ربع النهائي أيضا.

ولن يكون طريق سيرينا، المصنفة أولى في العالم سابقا والساعية للانفراد بالرقم القياسي الذي تتقاسمه مع الأسترالية مارغريت كورت، سهلا لأنها قد تواجه في ثمن النهائي مواطنتها ماديسون كيز، وصيفة بطلة فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2017.

وفي منافسات الدور الأول، تبرز لقاءات الأميركية فينوس وليامس مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا التاسعة عالميا، واللاتفية يلينا أوستابنكو بطلة 2017 مع البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا المصنفة أولى في العالم سابقا.