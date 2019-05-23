"يتأثر جدا من فقدانهم"... أكثر ما يثير عاطفة محمد بن سلمان

وكشف مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، بدر العساكر أن ملف "شهداء الوطن" هو أكثر ما يثير عاطفة الأمير واهتماماته ، حسب تصريحات أدلى بها لبرنامج الليوان عبر قناة روتانا خليجية.

وتابع العساكر أن ملف الشهداء يشغل الحيز الأكبر من ملفات ولي العهد السعودي، الذي يركز أيضا على صناعة المعرفة والتنمية البشرية.

وأضاف بدر العساكر أن محمد بن سلمان صديق الجميع كما هو رئيسهم أيضا، وأنه يرى الشهداء السعوديين كأبناء ويتأثر جدا من فقدانهم.

وتحدث بدر العساكر، عن كيفية تعامل ولي العهد مع جميع العاملين معه، وإنه يمتلك روح مرحة في التعامل مع العاملين معه.

وأكد العساكر أن محمد بن سلمان، يمتلك الشجاعة الكافية للتراجع عن وجهة نظره إذا تبين أنها غير مناسبة، لكنه لا يتراجع عندما يسير في الطريق الصحيح.

Advertisements

ونشرت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الخميس 23 مايو / أيار، جانبا من مقابلة العساكر، التي تحدث فيها عن ولي العهد السعودي.

ويقول العساكر: "محمد بن سلمان صديق الجميع بقدر ما هو رئيس للجميع، ويتمتع بروح مرحة"، مضيفا: "لكن إذا تعلق الأمر بالعمل فإنه دقيق جدا، ولا يسمح بأي تقصير، مشيرا إلى أن موضوع الشهداء، هو أكثر ما يثير عاطفته".

وقال العساكر: "ولي العهد ينظر للقطاع غير الربحي بشكل مختلف، ويركز على أن تكون مسك الخيرية تعزيزا للدور الريادي في تغيير حياة الشباب داخليا وخارجيا".

ويتولى العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي منذ الـ 20 من يوليو/ تموز 2017، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة المبادرات في مؤسسة "مسك" الخيرية.