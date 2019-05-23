موسكو: الحديث عن وساطة روسية بين الدول العربية وإيران ليس مناسبا

موسكو/ الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن "الحديث عن وساطة روسية بين الدول العربية وإيران ليس مناسبا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين على هامش مؤتمر ليخاتشوف العلمي التاسع عشر الدولي في مدينة "سان بطرسبرغ" الروسية.

ورداً على سؤال حول الوساطة المحتملة بين الدول العربية وإيران، قال فيرشينين "ليس من المناسب أن تكون وسيطا لشئ لم يوجد بعد"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.

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وفي 9 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت السعودية، استضافتها اجتماعًا ضم الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والأردن في إطار التحضير لإطلاق "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي"، والذي قالت إنه اجتماع مهم يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بينما لم تشارك مصر.

وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وضع أسس لتشكيل "تحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط" (وهو الاسم الرسمي لما أطلق عليه "الناتو العربي") الذي يفترض أن يشمل وفقا للمخططات الأمريكية، ست دول خليجية عربية هي البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والسعودية، إضافة إلى مصر والأردن.

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