لأول مرة... بدء تحرير عقود الزواج إلكترونيا في السعودية

وأعلنت وزارة العدل السعودية بداية تحرير عقود الزواج إلكترونيا عبر موقع الوزارة، وأكدت أن ذلك الأمر جاء لتسهيل وتبسيط الإجراءات واختصار الوقت، حسب صحيفة عكاظ السعودية. وقالت مصادر للصحيفة إن الإجراء يمكن المتزوجين من اختيار مأذونا وموعد ومكان للزواج وتوثيق العقد إلكترونيا عن طريق النظام. ووفقا للصحيفة بلغ عدد عقود الزواج في المملكة لعام 1440 هجرية 13 ألف عقد بزيادة قدرها 6 % عن عقود العام السابق. وبلغ عدد عقود الطلاق 4566 عقدا.

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