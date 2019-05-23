بالفيديو... القذافي يظهر في مقطع نادر

وظهر القذافي في الفيديو الذي نشره مناصروه، وهو يجلس مع أسرته في منطقة نائية حين كان أبناؤه لا يزالون صغارا، ويلعبون حوله.

وعلق ناشر الفيديو عليه بالقول:ـنا مقاتل مناضل مجاهد.. من الخيمة من البادية".

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وتابع: "تسجيل مرئي قديم للعقيد الراحل والساعدي والمعتصم بالله وهانيبال وهناء".

وتفاعل النشطاء مع الفيديو الذي حاز على إعجاب الكثير من مؤيدي الزعيم الراحل.

وعلق أحد المستخدمين على المقطع: "القذافي الإنسان الذي لم نكن نراه!".