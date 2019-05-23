صحيفة سودانية تكشف تفاصيل إفادات البشير بشأن قتل المتظاهرين

دبي - بواسطة محمد فارس © / Mohamed Nureldin Abdallah الرئيس السوداني المعزول عمر البشيرصحيفة سودانية تكشف تفاصيل إفادات البشير بشأن قتل المتظاهرين

نقلت صحيفة سودانية، اليوم الأربعاء، عن مصادر وصفتها بـ "العليمة" قولها إن لجنة عليا شكلت للإشراف على بلاغات قتل المتظاهرين في أحداث 19 ديسمبر الماضي، في السودان.

وقالت المصادر لصحيفة "الصيحة" إن اللجنة استجوبت الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، يوم الثلاثاء، بسجن كوبر، حول البلاغ المدون بحقه بتهمة المشاركة الجنائية في قتل المتظاهرين.

وأفادت المصادر بأن فريقا من النيابة العامة أجرى التحري والتحقيق مع البشير، الذي تجاوب مع الفريق، مشيرة إلى أن الأسئلة تمحورت حول إصدار الرئيس السابق تعليمات بفض وضرب المعتصمين، إلى جانب لجوئه إلى فتوى للمذهب المالكي أجازت قتل ثلثي المتظاهرين.

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وطبقا للمصادر، فقد صرح البشير بأن حديثه أخرج عن سياقه، ولم يقصد المعنى الذي أخذ به، حيث أشار الرئيس المعزول إلى أنه اعتمد على التقارير التي تأتيه من الأجهزة الأمنية.

وكانت تقارير إعلامية سودانية، قد ذكرت سابقا أن البشير طلب فض اعتصام المتظاهرين حتى ولو تطلب الأمر قتل ثلث الشعب السوداني.

وعزلت قيادة الجيش، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردّي الأوضاع الاقتصادية.

المصدر: صحيفة "الصيحة" السودانية