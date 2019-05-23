وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين في تصادم مروع على الطريق الدولي بـ #صبيا

صحيفة الخليج الالكترونية

باشرت فرق من الهلال الأحمر بجازان، مساء أمس الأربعاء، حادثًا مروعًا على الطريق الدولي بصبيا، والذي نتج عنه وفاة حالتين في موقع الحادث.

Advertisements

وأوضح الهلال الأحمر أن غرفة العمليات تلقت مساء أمس بلاغًا عن حادث تصادم على الطريق الدولي صبيا- بيش.

وعلى الفور تم توجيه 4 فرق إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول أقرب فرقة من موقع الحادث تبين وجود حالتي وفاة في موقع الحادث وحسب إفادة المتواجدين في موقع الحادث، فإن حالتين وضعها الصحي حرج تم نقلهم عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية، وقد تولت الفرقة الإسعافية نقل حالات الوفاة، إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بيش العام.