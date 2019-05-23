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صحيفة الخليج الالكترونية
باشرت فرق من الهلال الأحمر بجازان، مساء أمس الأربعاء، حادثًا مروعًا على الطريق الدولي بصبيا، والذي نتج عنه وفاة حالتين في موقع الحادث.
وأوضح الهلال الأحمر أن غرفة العمليات تلقت مساء أمس بلاغًا عن حادث تصادم على الطريق الدولي صبيا- بيش.
وعلى الفور تم توجيه 4 فرق إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول أقرب فرقة من موقع الحادث تبين وجود حالتي وفاة في موقع الحادث وحسب إفادة المتواجدين في موقع الحادث، فإن حالتين وضعها الصحي حرج تم نقلهم عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية، وقد تولت الفرقة الإسعافية نقل حالات الوفاة، إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بيش العام.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين في تصادم مروع على الطريق الدولي بـ #صبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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