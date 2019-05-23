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توزيع سلال رمضانية في طرابلس مقدمة من السعودية

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محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 23 مايو 2019 - اخر تحديث في 23 مايو 2019 / 01:32

أشرف الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير على توزيع سلال رمضانية كبيرة مقدمة من المملكة العربية السعودية عن طريق الهيئة العليا للاغاثة على المحتاجين في شمال لبنان، في حرم معرض رشيد كرامي الدولي - طرابلس.


وتميزت عملية التوزيع بتقنية فنية سريعة، وسط أجواء من الفرح.

وشكر الاهالي لـ"الرئيس سعد الحريري ومملكة الخير والانسانية هذه اللفتة الطيبة"، آملين منهم "الاستمرار في تقديم هذه الأنواع وغيرها من المساعدات". كما شكروا "اللواء خير وفريق عمله الناجح".


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