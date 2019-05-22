شكرا لقرائتكم موسكو تأمل في إطلاق لجنة الدستور السوري في أقرب وقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعة في 22 مايو 2019 - اخر تحديث في 22 مايو 2019 / 18:00

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن موسكو تعتقد أن إطلاق عمل اللجنة الدستورية الخاصة بسورية سيتم قريبا، وهي تدعو شركاءها للعمل على ذلك بشكل نشيط.



وقال فيرشينين للصحافيين، اليوم الأربعاء، على هامش المنتدى الوطني للتنمية المستدامة، الذي نظمته صحيفة "فيدوموستي" الروسية: "نحن نعمل على ذلك، ونعتقد أننا قريبون (من إطلاق عمل اللجنة)​​​. وندعو جميع شركائنا الذين نتفاعل معهم، وأعني بما في ذلك "ترويكا" آستانة، وقبل كل شيء ممثلي الأمم المتحدة، للعمل بشكل بناء في هذا الشأن". وأكد أنه يخطط لعقد اجتماع حول سورية في إطار "صيغة آستانة" على مستوى نواب وزراء الخارجية في تموز (يوليو) المقبل.

وأضاف: "يخطط لعقده (الاجتماع) في تموز المقبل، وما زال يوجد هناك وقت حتى ذلك التاريخ". وأوضح: "وذلك على مستوى نواب الوزراء كالعادة".