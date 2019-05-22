"إعدام المشايخ جريمة".. هاشتاغ يدعو لعدم المساس بـ3 دعاة بالسعودية

الرياض/ الخليج 365

حاز هاشتاغ "إعدام المشايخ جريمة"، الأربعاء، انتشارا واسعا عقب إطلاقه بساعات على منصات التواصل العربية، للتحذير من احتمال تنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام بحق 3 دعاة بارزين في البلاد.

وانطلق الهاشتاغ على حساب "معتقلي الرأي"، المعني بحقوق الموقوفين بالسعودية عبر "تويتر"، إثر ورود أنباء بشأن احتمال إعدام المشايخ سلمان العودة وعلي العمري عوض القرني في المملكة.

وقال حساب "معتقلي الرأي": "نطالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، ووقف جميع المحاكمات الجائرة ضد المشايخ والأكاديميين والناشطين".

وأضاف "الإعدام هي عقوبة للمجرمين، ولم تكن يوماً مخصصة في القوانين لإسكات أصحاب الفكر الحر.. العودة والقرني والعمري هم شخصيات لهم جمهور كبير وشعبية وطنية لا مثيل لها، وهو ما دفع السلطات لبدء حملة الاعتقالات بهم".



ولاقى الهاشتاغ السعودي تفاعلا واسعا على منصات التواصل العربية، إذ عبر آلاف من خلاله عن غضبهم الشديد من احتمال أن تنفذ السلطات السعودية هذا القرار، مؤكدين أن الدعاة الثلاثة رموز مجتمعية وليسوا إرهابيين.

وقال الكاتب السعودي تركي شلهوب، عبر حسابه على تويتر، "وصلنا إلى مرحلة غير مسبوقة من الجنون.. قتلوا وقطّعوا الشهيد جمال خاشقجي لأنه انتقد ابن سلمان (ولي العهد السعودي).. ويريدون إعدام الشيخ سلمان العودة لأنه صمتَ ولم يؤيِّد سياسات ابن سلمان".

وتابع شلهوب "يريدون إعدام الشيخ عوض القرني والدكتور علي العمري لأنهما لم يدعما الظلم والقمع.. أوقفوا عبث هؤلاء المراهقين".

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فيما تساءل الإعلامي المصري محمد جمال هلال، عبر حسابه على تويتر، "لماذا تأكل السعودية علماءها؟"، قائلا: "معتقلوا الرأس ليسوا إرهابيين".

وأوضح هلال: "أما عوض القرني فصاحب المواقف عزيز النفس محب لوطنه ولدينه، وأما علي العمري فروح الشباب والتجديد صاحب الكلمة البسيطة والمؤثرة، وأما سلمان العودة فذاك في قلبه شيء وقر وفي وجه بشاشة ليست إلا فضلا من الله وعلما وحكمة نادرة".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات السعودية بشأن احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق الثلاثة دعاة البارزين في البلاد.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين ونشطاء في البلاد، أبرزهم الدعاة سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.

وعادة لا تذكر المملكة أعداد الموقوفين لديها، وتربط أي توقيفات بتطبيق القانون.

ويأتي إطلاق الهاشتاغ السعودي الغاضب، وسط انتقادات شديدة تطال السعودية عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين أول الماضي.



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