فهد_المفرج قرر الإستقالة عن #الهلال مؤكدًا أن قراره نهائي

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صحيفة الخليج الإلكترونية
كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن فهد المفرج مدير الكرة للفريق الاول بنادي الهلال، قرر الإستقالة عن النادي مؤكدًا أن قراره نهائي ولن يعود فيه مرة أخرى.
ويذكر أن المفرج أصبح أقدم مشرف ناد في الوقت الحالي، حيث أنھى السنة الـ6 وھو على رأس عمله في ھذا المنصب رغم تعدد الإدارات الھلالیة.
وكان المفرج قد ألمح قبل مباراة فریقه أمام الدحیل إلى رحیله، بعد مسیرة طویلة حافلة بالمنجزات.
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