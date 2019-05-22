فهد_المفرج قرر الإستقالة عن #الهلال مؤكدًا أن قراره نهائي

ويذكر أن المفرج أصبح أقدم مشرف ناد في الوقت الحالي، حيث أنھى السنة الـ6 وھو على رأس عمله في ھذا المنصب رغم تعدد الإدارات الھلالیة.

وكان المفرج قد ألمح قبل مباراة فریقه أمام الدحیل إلى رحیله، بعد مسیرة طویلة حافلة بالمنجزات.