شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد مشاركتها في ورشة «السلام من أجل الازدهار» بالبحرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحبت دولة الإمارات بالإعلان عن ورشة العمل الاقتصادية «السلام من أجل الازدهار» التي ستستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة، مؤكدة دعم الورشة والمشاركة بوفد فيها.
الإمارات تؤكد مشاركتها بورشة
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها: إن الإمارات تقف مع كافة الجهود الدولية الرامية إلى ازدهار المنطقة، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، والتخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من أبناء المنطقة خاصة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكدت أن الأهداف التي تنطلق منها الورشة والمتمثلة في السعي نحو إطار عمل يضمن مستقبلاً مزدهراً للمنطقة، وتشكل هدفاً سامياً لرفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش والاستقرار والعمل لمستقبل مزدهر.
وقالت الوزارة إن الإمارات، وإذ ترحب بورشة «السلام من أجل الازدهار»، لتؤكد موقفها السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن جهود التنمية والازدهار لا تتقاطع مع هذا الموقف، بل تعززه وتدفع باتجاه الحلول السياسية الموصلة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين». (وام)
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