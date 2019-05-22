دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت تُحدّث تطبيقها Your Phone بدعمه لرسائل MMS ومزامنة بيانات الهاتف

في آواخر العام الماضي، أتاحت شركة مايكروسوفت تطبيقها Your Phone على أندرويد، والذي بكل بساطة سيُتيح للمستخدم ربط هاتفه الذكي مع ويندوز، والذي من شأنه سيدعم استعراض التطبيقات الموجودة على الهاتف وتمكين المستخدم من اختيار أحدها لاستخدامه عبر الكمبيوتر أو اللابتوب، وأكثر.

ومع أحدث إصدار من التطبيق Your Phone 3.4.3، أصبح يدعم التطبيق الآن رسائل الوسائط المتعددة “MMS”، واستخدام بيانات الهاتف المحمول لمزامنة الإشعارات والصور وكذلك الرسائل، على ان تكون الميزة الأخيرة هي الأكثر طلبًا من قبل المستخدمين، والتي لن يكون هناك حاجة للاتصال بشبكة الواي فاي من أجل العمل مع التطبيق على الحاسب.

من ناحيته، لن تعمل ميزة النسخ المتطابق للشاشة على بيانات الجوال، حيث تعتمد مباشرة على Wi-Fi، وإلى جانب مزامنة بيانات الأجهزة المحمولة، يمكن للمستخدمين الآن استخدام ميزة الرسائل القصيرة لإرسال واستقبال صور GIF، أخيرًا هذا التحديث متاح حاليًا لمستخدمي ويندوز Insiders، على أن يكون متاح وبصورته النهائية خلال أيام قليلة، وإذا كنت لا تُحب الانتظار فقم بتحميل ملف الـ APK الخاص بالتحديث من هنا.

التدوينة مايكروسوفت تُحدّث تطبيقها Your Phone بدعمه لرسائل MMS ومزامنة بيانات الهاتف ظهرت أولاً على عالم التقنية.