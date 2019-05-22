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وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع رئيس الوزراء المالى تعزيز العلاقات فى مختلف المجالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، مع رئيس وزراء مالي بوبو سيسي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات .

 

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية انه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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