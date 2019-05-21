بريطانيا تدين عرقلة #مليشيا_الحوثي جهود الإغاثة الدولية في #اليمن

صحيفة الخليج الالكترونية أدانت الحكومة البريطانية اليوم عرقلة جماعة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لجهود الإغاثة الدولية في اليمن. Advertisements وأعرب وزير الخارجية البريطانية جيرمي هنت عن استنكار بلاده الشديد لتدخلات الحوثيين في برامج توصيل المساعدات الإنسانية للمحتجين قائلاً: “يجب أن يتوقف هذا”. وأكد المسؤول البريطاني في بيان رسمي وقوف بلاده مع قرار برنامج الأغذية العالمي المتعلق ببحث تعليق المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن بسبب تدخلات بعض قادة الجماعة في عمل المنظمة مما يعرقل تدفق المساعدات.

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