الكويت: إتخاذ إجراءات احترازية لأمن ناقلات #النفط

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، اتخاذ الكويت إجراءات احترازية لأمن ناقلات النفط، وذلك في ظل تصاعد التوتر في المنطقة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
ووفق صحيفة الأنباء الكويتية قال الجار الله، رداً على سؤال بهذا الشأن: “من الطبيعي في ظل التصعيد أن تتخذ الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ككل خطوات، وهناك تنسيق وتواصل بين الكويت ودول الخليج لتوفير الضمانات لهذه الناقلات والإمداد المتواصل للطاقة إلى دول العالم”.
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