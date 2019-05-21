شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تطمئن أصحاب هواتف «هواوي» بعد الحظر الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

إذا كان لديك هاتف ذكي من هواوي فلن تتأثر كثيراً في الوقت الحالي، وستظل تطبيقات وخدمات جوجل تعمل لديك مثل البريد الإلكتروني ويوتيوب والخرائط، لكنك لن تحصل على تحديثات وملفات حماية فيها مع اكتشاف ثغرات أو عيوب في نظام أندرويد أو غيره من تطبيقات جوجل.

ونشر حساب “أندرويد” التابع لجوجل على “تويتر” تطميناً حول ذلك، مع تأكيد الشركة على سلامة عمل الأجهزة الحالية من هواوي التي تعمل فيها تطبيقات وخدمات جوجل وأندرويد.

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ونقلت وكالة “رويترز”، عن متحدث باسم جوجل، أنه سيكون باستطاعة أصحاب هواتف هواوي الحاليين استخدام وتنزيل تحديثات للتطبيقات التي تقدمها “جوجل”، مؤكداً “أننا نلتزم بالأمر ونراجع التداعيات”.

وتابع المتحدث: “بالنسبة لمستخدمي خدماتنا، سيظل جوجل بلاي والحماية الأمنية التي يوفرها جوجل بلاي بروتكت يعملان على أجهزة هواوي الحالية”.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت الخميس الماضي، إضافة شركة “هواوي تكنولوجيز” إلى قائمة الشركات المحظور التعامل معها، وفرضت قيوداً على الفور تجعل من الصعب جداً بالنسبة للشركة القيام بأعمال تجارية مع نظيراتها الأمريكية.