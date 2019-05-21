شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تكشف عن خطة لتوطين قطاع جديد.. توفير 5 آلاف وظيفة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن خطة توطين قطاع المحاماة التي تهدف لتوطين 5 آلاف وظيفة بنهاية عام 2020.

وقالت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته على حسابها بموقع “تويتر”: إنها “أعدت خطة مشتركة لتنفيذ المبادرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين وصندوق الموارد البشرية”.

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وأوضحت أن الخطة تعتمد على التنسيق أولاً بين الجهات ذات العلاقة، وإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق المستهدفات، ومتابعة أثر التوطين، وصولاً إلى إعداد خطة التفتيش ومراقبة الالتزام بالتوطين.

وتهدف المبادرة إلى توطين الوظائف القيادية في القطاع، وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية، وتطوير معايير الجودة والاعتماد المهني، وتمكين المرأة في المجالات المناسبة.