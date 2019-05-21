مصر والأردن يبحثان "مستجدات القضية الفلسطينية"

القاهرة/الخليج 365



بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، مستجدات القضية الفلسطينية وتحديات الأوضاع في المنطقة.

وأفاد بيان للخارجية المصرية بأن شكري استقبل الصفدي الذي وصل القاهرة الثلاثاء في إطار زيارة غير محددة المدة، لم يعلن عنها مسبقا.

وتأتي الزيارة مع قرب إعلان الولايات المتحدة عن خطة سلام ستكشف عنها في يونيو/حزيران المقبل تحت مسمى "صفقة القرن"، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل.

وقال البيان أن شكري والصفدي عقدا اجتماعا تناولا فيه "العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

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ومن أبرز القضايا الإقليمية التي ناقشها الجانبان، القضية الفلسطينية، ومُستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، بحسب البيان.

كما تناول اللقاء "سُبل تدعيم آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي يواجهها الأمن القومي العربي، وبما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية".

واتفق الوزيران على "استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة المستويات"، وفق البيان، الذي كشف عن زيارة مرتقبة لشكري إلى عمان (لم يحدد موعدها).





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