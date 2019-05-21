الأردن.. "تيكا" التركية توزع طرودا غذائية على لاجئين فلسطينيّن بجرش

جرش (الأردن) / ليث الجنيدي / الخليج 365

وزعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، الثلاثاء، طرودا غذائية على مئات الأسر في "مخيم غزة" للاجئين الفلسطنيين، في محافظة جرش شمالي البلاد.

ووفق مراسل الخليج 365، جرى توزيع المساعدات في إحدى القاعات القريبة من المخيم، بحضور السفير التركي لدى الأردن مراد قرة غوز.

وفي تصريح للأناضول، قال منسّق "تيكا"، كورشاد مهمات: "تم تنسيق برنامجنا في الأردن لشهر رمضان الحالي، على أن تكون المساعدات في مخيم غزة".

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وأضاف: "قمنا بتوزيع طرود المساعدات على 250 أسرة من المخيم".

من جانبه، أعرب السفير قرة غوز، في كلمة بالمناسبة، عن سعادته لوجوده بين أبناء مخيم غزة، مقدماً الشكر لوكالة "تيكا" على تقديم المساعدات لأهالي المخيم.

فيما عبّر لاجئون فلسطينيون عن سعادتهم بالمساعدات، شاكرين لتركيا وقوفها إلى جانبهم في هذا الشهر الفضيل.

ومخيم "غزة" هو أحد المخيمات العشر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في الأردن، وقد أُنشئ عام 1968، ويبلغ عدد سكانه نحو 24 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.