"تنهبها وتتلف بعضها"... السعودية تعلق على ما يفعله الحوثيون بالأغذية

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وقال المركز إنه طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها العاملة في اليمن مرارًا وتكرارا بالوقوف والتصدي لانتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي تعترض المساعدات الإنسانية وتنهبها وتتلف بعضها، حسب صحيفة اليوم السعودية.
© AFP 2019 / Mohammed HUWAIS
وشدد المركز في بيانه على أنه آن الأوان أن يتخذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها أقوى الإجراءات والقرارات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه التصرفات غير الإنسانية والضغط على المليشيات الحوثية للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية لمستحقيها داخل المناطق التي يسيطر عليها.
وأكد المركز في الوقت ذاته حرص المملكة ممثلة بالمركز على إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق اليمن بما فيها المناطق التي تسيطر عليها هذه المليشيات الخارجة عن القانون الدولي.
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