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كشفت شركة قوقل عن نسخة جديدة من نظارة الواقع المعزز التي تطورها والتي أصبحت نسخة رسمية بعد أن كانت متاحة للاختبار في مجالات مختلفة حول العالم، وأطلقت عليها Glass Enterprise Edition 2 وهي تأتي بسعر 999$.
وتشبه النظارة إلى حد بعيد النظارات التقليدية، لكنها محملة بكاميرا ومعالج ومنافذ USB لتوفير التقنية، وتقول قوقل أن النظارة تحمل معالجًا جديدًا بفضل سنابدراغون XR1 من كوالكوم، وكاميرا محسنة، بالإضافة إلى بطارية أكبر ومنفذ USB-C لزيادة سرعة الشحن وتحسينات أخرى على طريقة العرض بعد ان طورت تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
وبالرغم من أنها النسخة الثانية من الشركة، إلا أن النظارة ستكون متاحة فقط لأصحاب الأعمال من شركات وموظفين ولن تكون متاحة للعوام حتى اللحظة، لكن بكل الأحوال كم نسبة من سيحاولون الحصول على نظارة مقابل 999$؟
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التدوينة قوقل تعلن عن نظارة الواقع المعزز Glass Enterprise Edition 2 بسعر 999$ ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.