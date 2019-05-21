رسمياً.. شرطة #نيوزيلندا تتهم مُنفذ هجوم المسجدين بالقيام بعمل إرهابي

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صحيفة الخليج الالكترونية
تم توجيه تهمة الإرهاب، رسمياً الثلاثاء، لمنفذ مجزرة مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا التي قضى فيها 51 مسلماً، وفق الشرطة النيوزيلندية.
وقالت الشرطة في بيان إن “تهمة الشروع في عمل إرهابي بموجب البند 6-إيه من قانون مكافحة الإرهاب 2002، وجهت إلى برنتون تارنت”.
وتابعت الشرطة: إنه إضافة إلى تهمة الإرهاب، يواجه تارنت 51 اتهاماً بالقتل و40 اتهاماً بمحاولة القتل في الهجمات التي وقعت في 15 مارس في المدينة الواقعة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.
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