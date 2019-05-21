انت الان تتابع "زين" ترعى حفل قرقيعان الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في دور الرعاية الاجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سيلڤرمان يتوسط الخشتي وفريق زين ومنظمي الحفل ونزلاء دور الرعاية

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرئيسية لحفل القرقيعان الذي نظّمته الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك لمشاركة الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة الشهر الفضيل ضمن حملتها الرمضانية "زين الشهور".

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الحفل قد شهد حضور كل من سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت لورانس سيلڤرمان، ونائب المدير العام لقطاع الشؤون التعليمية والتأهيل بالهيئة العامة لذوي الإعاقة أنور الأنصاري، والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي، ونائب مدير قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية بالهيئة العامة لذوي الإعاقة هنادي المبيليش، والشيخة سهيلة سالم الصباح، ومجموعة من ممثلي الوزارات والهيئات والسفارات المختلفة في الدولة.

وأوضحت زين أن تعاونها المستمر مع إدارة الرعاية الاجتماعية لإنجاح هذا الحفل بشكل سنوي يأتي في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث تقوم زين من خلال هذا التعاون بمشاركة الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة المناسبات المختلفة على مدار العام، ومنها المناسبات التي تأتي مع شهر رمضان المبارك كالقرقيعان وغيرها.

وبيّنت الشركة أن فريقها التطوعي قام من خلال تواجده في الحفل بتقديم القرقيعان والهدايا والألعاب للأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى المشاركة في مختلف الفعاليات التي شهدها الحفل، وهي اللفتة التي عكست الأجواء التراثية الرمضانية الجميلة رغبة منها لإضفاء لمسة وفاء لهذه الفئات العزيزة من المجتمع خصوصاً خلال الشهر الفضيل.

Advertisements

وأضافت زين أنها تقوم بتنظيم الزيارات الإنسانية لدور الرعاية الاجتماعية على مدار العام وفي مختلف المناسبات وفي مقدمتها شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة فريق متطوعي الشركة الذين يقومون بمشاركة فرحة المناسبات والأعياد المختلفة بالتعاون مع إدارة دور الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون، وذلك انعكاساً لروح الخير التي يتسم بها المجتمع الكويتي.

وأكدت الشركة أنها تؤمن بأن مسؤوليتها اتجاه مجالات الاستدامة هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لها، وينعكس ذلك من خلال استراتيجية الشركة في تنوّع برنامجها الرمضاني المكثّف الذي يهدف إلى مشاركة جميع فئات المجتمع بركة وفرحة الشهر الفضيل.

وأضافت زين أنها لن تدخر جهداً في تعزيز جسور اتصالاتها مع عملائها والمجتمع الذي تعمل فيه، حيث لطالما سعت إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة بشكل عملي من خلال تكثيف برامجها في شهر رمضان المبارك، وذلك باعتبارها من المؤسسات الاقتصادية الرائدة التي تؤمن أن لديها رسالة والتزامات حقيقية اتجاه المجتمع.

وأفادت الشركة أن التزامها المستمر في تقديم قيمة مضافة للمجتمع، هو ما يجعلها تحرص على تناول القضايا الأكثر تأثيراً في الحياة، مبينة أن حملتها الرمضانية " زين الشهور " تأتي لتترجم هذا التوجه، حيث تحمل معها رسالة تحث على التقارب والتراحم والمشاركة في الحياة ونشر السلام في العالم.