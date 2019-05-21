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ساهمت هواوي بشكل أساسي في تطوير ونمو نظام أندرويد في جميع أنحاء العالم.
وقد صرحت Huawei قائلة: "كوننا أحد الشركاء العالميين الرئيسيين لأندرويد، عملنا عن كثب مع منصة المصدر المفتوح التابعة لأندرويد لتطوير بيئة برمجيات استفاد منه المستخدمون والقطاع".
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وأضافت: "سوف تواصل شركة هواوي توفير تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من هواوي وهونر بما في ذلك المنتجات التي تم بيعها أو لا تزال في المخازن على مستوى العالم".
© alqiyady بعد أنباء رويترز... هواوي تطلق تصريح رداً على إجراءات جوجل
وتابعت في تقريرها الرسمي: "سنواصل في العمل على بناء بيئة برمجيات آمنة ومستدامة، من أجل توفير أفضل تجربة لجميع المستخدمين على مستوى العالم"
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