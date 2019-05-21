دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بعد أنباء رويترز... هواوي تطلق تصريح رداً على إجراءات جوجل

ساهمت هواوي بشكل أساسي في تطوير ونمو نظام أندرويد في جميع أنحاء العالم.

وقد صرحت Huawei قائلة: "كوننا أحد الشركاء العالميين الرئيسيين لأندرويد، عملنا عن كثب مع منصة المصدر المفتوح التابعة لأندرويد لتطوير بيئة برمجيات استفاد منه المستخدمون والقطاع".

صور: هواوى HUAWEI Mate 20 X .. الهاتف الفائق لهواة مشاهدة الفيديو‎! alqiyady 1 صور: هواوى HUAWEI Mate 20 X .. الهاتف الفائق لهواة مشاهدة الفيديو‎!

شاهد أيضاً: صور: هواوى HUAWEI Mate 20 X .. الهاتف الفائق لهواة مشاهدة الفيديو‎!

وأضافت: "سوف تواصل شركة هواوي توفير تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من هواوي وهونر بما في ذلك المنتجات التي تم بيعها أو لا تزال في المخازن على مستوى العالم".

© alqiyady بعد أنباء رويترز... هواوي تطلق تصريح رداً على إجراءات جوجل

وتابعت في تقريرها الرسمي: "سنواصل في العمل على بناء بيئة برمجيات آمنة ومستدامة، من أجل توفير أفضل تجربة لجميع المستخدمين على مستوى العالم"

Advertisements

جوجل تساعد الشرطة الأمريكية في القبض على أحد مستخدميها alqiyady 1 جوجل تساعد الشرطة الأمريكية في القبض على أحد مستخدميها

شاهد أيضاً: جوجل تساعد الشرطة الأمريكية في القبض على أحد مستخدميها المزيد:

خدمات ومنتجات من جوجل فشلت فكان مصيرها هو الإيقاف النهائي

Stadia: منصة ألعاب جوجل الجديدة.. العب مباشرة دون تحميل أي شئ

هواوي تطلق حملة رمضان بين الماضي والحاضر

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي