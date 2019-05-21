شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف تقدم الخدمات الصحية للمعتمرين على مدار الساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

نشرت وزارة الصحة تقريراً على حسابها في “تويتر”، يوضح كيف يتم تقديم الخدمات الصحية للمعتمرين وزوار وقاصدي بيت الله الحرام على مدار الساعة، من خلال كوادر صحية سعودية.

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وقال المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة حمد العتيبي، أن المنطقة المركزية بالمسجد الحرام يوجد بها مستشفى للطوارئ ومستشفى أجياد للطوارئ، كما أن هناك مراكز صحية داخل أروقة الحرم.

وأضاف العتيبي أنه خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، تم تقديم الخدمات الصحية لأكثر من 9 آلاف معتمر، بمعاينتهم وإعطائهم العلاج اللازم، مشيراً إلى أنه تتم تغطية المساحات الشاسعة بالحرم بعد التوسعة الجديدة من خلال الفرق التطوعية الميدانية والفرق الراجلة.

وأكد أن الكوادر الصحية تتشرف بإنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بخدمة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، من خلال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية على كل الأصعدة.