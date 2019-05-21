"الشارقة لعلوم الفضاء" تلتقط أول صورة لـ"سديم الجبار"

استطاعت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التقاط أول صورة لسديم الجبار "Orion Nebula M42" وهي أول مرة يتم فيها التقاط صورة للسديم بدقة 3 درجات تقريبا بواسطة تلسكوب راديوي بهذا الحجم.

والتقط التلسكوب الراديوي بتردد 1.4 جيجاهيرتز صورة لسديم الجبار بعد استكمال تركيبه بقطر 5 أمتار في الأكاديمية، وفقا للعين الإخبارية.

وسيضم مرصد أكاديمية الشارقة في المستقبل 3 تلسكوبات "SPIDER 500A" لتكون هذه المجموعة قادرة على رسم خرائط راديوية للكون بأكمله الأولى من نوعها مما يساهم في دراسة توزيع الهياكل الهيدروجينية الكبيرة الموجودة بين العناقيد المجرية الهائلة، وتعد هذه الدراسة أساسا لفهم التوسع الكوني.

وتسعى أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك لدراسة الكون ومحتواه من خلال رصد الشهب والنيازك والأجرام الأخرى راديويا وبصريا بالإضافة إلى تحليل البيانات عن الطقس الفضائي وبناء الأقمار الاصطناعية الصغيرة المكعبة "الكيوبسات"، ودراسة كوكب المريخ وتنظيم الأنشطة العلمية المختلفة إلى جانب البرامج والأبحاث العلمية الفلكية والفضائية بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات العالمية بهدف تعزيز مكانة الأكاديمية كمحطة علمية بحثية وأكاديمية في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.