هيئة الطيران المدني الإماراتية تنفي شائعة سقوط طائرة في دبي

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab شعار الهيئة العامة للطيران المدني نفت الهيئة العامة للطيران المدني الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سقوط طائرة اليوم في إمارة دبي. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الهيئة أن "هذه الأخبار مضللة ولا صحة لها، وعليه تهيب بالجمهور عدم تداول هذه الشائعات، وتؤكد الهيئة أنها المصدر الوحيد لأية معلومات تخص مجال الطيران."

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