الاهلي يقتنص فوزاً قاتلاً من #باختاكور ويتأهل إلى دور الـ 16 من #الآسيوية

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صحيفة الخليج الإلكترونية
اقتنص عبد الرحمن غريب لاعب الاهلي الفوز لفريقه في الوقت القاتل أمام باختاكور الاوزبكي في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال آسيا.
افتتح الدولي السوري عمر السومة أهداف اللقاء عند الدقيقة 69، من ضربة رأسية قوية على يمين حارس فريق باختاكور.
وفي الدقيقة 88 سجل أيجور سيرجييف هدف التعادل لفريق باختاكور، بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر وضعها في مرمى العويس بسهولة.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، سجل عبد الرحمن غريب الهدف الثاني للأهلي من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء وضعها على يمين الحارس.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في المركز الثاني، خلف السد المتصدر بـ 10 نقاط.
وضرب النادي الأهلي موعدًا مع مواطنه الهلال في الدور ثمن النهائي، كذلك الأمر نادي السد الذي يتواجد في مجموعة الأهلي، سيواجه مواطنه الدحيل القطري.
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