ترامب ينفي أنباء التفاوض مع إيران

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأنباء التي تحدثت عن سعي واشنطن لإجراء مفاوضات مع إيران، واصفا إياها بالكاذبة.

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" حول التوتر الحاصل بين بلاده وإيران.

وأضاف ترامب أن "ثمة أخبار تدعي سعي الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات مع إيران، إلا أنها كاذبة".

وقال ترامب "إيران ستتصل بنا عندما تكون جاهزة، وحتى ذلك الحين سيستمر اقتصادها في الانهيار".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه "يشعر بالحزن من أجل الشعب الإيراني".

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وفي السياق، دعا السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، الإثنين، في تغريدة على تويتر، لرد ساحق على طهران قائلا "من الواضح أن إيران هاجمت أنابيب نفط وسفنا لدول أخرى، وهي المسؤولة عن هذا الكم من التهديدات ضد مصالح أمريكية في العراق".

وتابع "في حال تحولت التهديدات الإيرانية ضد أشخاص أمريكيين أو ضد مصالح أمريكية إلى أفعال، لا بد من أن يكون لنا رد عسكري ساحق".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتضاعف التوتر، في الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.