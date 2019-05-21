بن فيصل يوجه رسالة خاصة لجماهير #الهلال بعد انتهاء الموسم الرياضي

صحيفة الخليج الإلكترونية

وجه محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق، رسالة خاصة لجماهير النادي، عقب انتهاء الموسم الرياضي.

وكان بن فيصل قد تقدم باستقالته لهيئة الرياضة، عقب الخسارة أمام التعاون في الدوري وفقدان صدارة المسابقة لصالح النصر، ليأتي بدلا منه المهندس عبدالله الجربوع.

وكتب بن فيصل عبر حسابه الشخصي على تويتر:”بعد ان انتهى الموسم الكروي لهذا العام وانتهت مشاركات الهلال نحمد الله على كل حال، موسم كان صعب على الجميع تم تكليفنا بعد بداية الموسم بعد غياب وكنت أنا ومجلس الإدارة نسعى أن نتكيف بأسرع وقت مع الأحداث ومع الوضع الرياضي لتقديم الأفضل ولإسعاد الجماهير الهلالية”.

وأضاف،”ولكن واجهتنا ظروف قوية جداً من ضغط مباريات إضافة إلى عدم انصافنا من قبل لجان اتحاد القدم مما أضطرني شخصياً إلى الإتجاه إلى الفيفا لرفع الظلم والضغط من أجل إعادة نقاط الهلال المسلوبة والتي أتمنى من إدارة الهلال القادمة المواصلة في متابعة إجراءاتها وإستعادتها”.

وأكمل رئيس الهلال السابق:”لا أنكر بأنني أخطأت في بعض القرارت والتصريحات والتي أعتذر عنها وأتحمل كامل المسؤولية عنها أمام جماهير الزعيم، فلهم الحق في الإنتقاد والعتب”.

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وأردف:”اما من شكك في ذممنا وأتهمنا بما ليس فينا فهناك اجراءات قانونية تم اتخاذها ضد بعض من نرى أما البقية بيننا وبينهم المولى عز وجل يوم لا ينفع لامال ولا بنون، وأود أيضاً أن أشكر أخواني اللاعبين على ماقدموه طوال الموسم وتحملهم جميع الضغوطات وكانوا قدر المسؤولية ونافسوا على جميع البطولات إلى الرمق الأخير”.

واختتم:”وختاماً أود أن أبشركم بإن النادي مقبل على رعايات تاريخية كنت أتمنى أن الظروف كانت طبيعية لأعلانها ولكن الأهم هو أن تُعلن وتصب في مصلحة الزعيم حيث قام الأخوة الأخ فهد الراشد والمهندس طارق التويجري والدكتور سلطان بن سعيد والأستاذ سليمان الهتلان والأستاذ سلطان آل الشيخ بمجهود جبار”.