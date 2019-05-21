سييرا: نسعى لخطف الصدارة من #الوحدة.. ولم أطلب أي صفقة حتى الآن

أكد التشيلي لويس سيييرا مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على أهمية مباراة الغد أمام الوحدة الإماراتي متصدر المجموعة وذلك لمحاولة خطف الصدارة من الفريق الاماراتي الذي يتفوق على فريق الاتحاد بفارق نقطتين فقط في المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا، جاء ذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة بجانب اللاعب جمال باجندوح

سيير تحدث قائلاً:” هي مباراة مهمة لإنهاء الموسم متصدرين لمجموعتنا الآسيوية، الفريق قدم نتائج ومستويات جيدة منذ وصولي وكسبنا 6 من 9 مباريات في الدوري وتأهلنا لنهائي كأس الملك وللدور المقبل من دوري أبطال آسيا”، وفي رده على مدرب الفريق الوحدة الذي أكد أنه سيلعب بالصف الثاني أمام الاتحاد، قال سييرا:” سنستعد لهم كفريق ولا يعنينا من يشارك”

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وعلق سيير حول مسألة إقامة دور الـ16 في بداية الموسم قائلاً:” هذه من الظروف التي يجب أن نحسن التعامل معها”

أما عن ملف التعاقدات والصفقات للموسم المقبل علق سييرا:” لم أطلب أي لاعب حتى الآن”

أما الكابتن جمال باجندوح تحدث خلال المؤتمر وقال:” نسعى لنهاية مثالية لموسمنا والظفر بصدارة المجموعة”، وأضاف:” فقدنا جماهيرنا في المباريات الماضية بالبطولة، وحضورهم غداً دافع كبير لنا لتحقيق الفوز”