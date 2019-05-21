منصب جديد ينتظر #توتي داخل إدارة #روما

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أعلنت شبكة سكاي أن نادي روما الإيطالي قرّر ترقية قائد الفريق السابق والإداري الحالي في النادي فرانشيسكو توتي.
وأشارت الشبكة إلى أن توتي سوف يشغل منصب مدير الإدارة الفنية في النادي العاصمي، ما سيمنحه صلاحيات أكبر في المستقبل مقارنة بمنصبه الحالي.
وأوضحت الصحيفة أن المنصب الجديد التى تجهزه إدارة روما يتطلب من توتى عضو إدارة النادى تخفيف التزاماته فى ملف السفر حول العالم، حتى يتمكن من التركيز بشكل أكبر على الحياة اليومية مع اللاعبين فى النادى.
ويحتاج نادى روما لاحتواء غضب جماهيره بعد تعرضه لانتقادات شديدة بسبب تعامله مع رحيل دانييلى دي روسي قائد الفريق بجانب تراجع النتائج فى مسابقة الدورى الإيطالي “الكالتشيو”.
وكان فرانشيسكو توتى البالغ من العمر 42 عامًا قد أعلن عن خططه لتغيير الكثير من الأشياء فى ملعب “الأولمبيكو”.
وكان توتي قد إعتزل كرة القدم مع روما نهاية موسم 2016-2017، قبل أن يصبح إداري داخل النادي.
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