منصب جديد ينتظر #توتي داخل إدارة #روما

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلنت شبكة سكاي أن نادي ​روما الإيطالي​ قرّر ترقية قائد الفريق السابق والإداري الحالي في النادي ​فرانشيسكو توتي​.

وأشارت الشبكة إلى أن توتي سوف يشغل منصب مدير الإدارة الفنية في النادي العاصمي، ما سيمنحه صلاحيات أكبر في المستقبل مقارنة بمنصبه الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن المنصب الجديد التى تجهزه إدارة روما يتطلب من توتى عضو إدارة النادى تخفيف التزاماته فى ملف السفر حول العالم، حتى يتمكن من التركيز بشكل أكبر على الحياة اليومية مع اللاعبين فى النادى.

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