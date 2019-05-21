واندا نارا: #إيكاردي لم يقل بأنه يريد #يوفنتوس

صحيفة الخليج الإلكترونية

تزداد العلاقة تحسناً في الفترة الحالية بين المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي وناديه إنتر ميلان ، بعد فترة سيئة شهدت استبعاده عن الفريق وسحب شارة القيادة منه ، بجانب ظهور شائعات عن رحيله وانتقاله إلى الغريم التقليدي يوفنتوس.

ونفت ​واندا نارا​، زوجة ووكيلة أعمال مهاجم ​الإنتر​ ​ماورو إيكاردي​، أن يكون الأخير قد إتفق مع نادي يوفنتوس على الإنتقال إلى صفوفه الصيف المقبل بحسب ما زعمت صحيفة كوريري ديلو سبورت قبل أيام.

وقالت واندا في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا :” إيكاردي لم يقل أبدًا أنه يريد يوفنتوس، لم يسمع أحد من ماورو أن تحدث بهذا الكلام، ليست هذه الطريقة التي يفكر بها “.

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