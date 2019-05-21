واندا نارا: #إيكاردي لم يقل بأنه يريد #يوفنتوس

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صحيفة الخليج الإلكترونية
تزداد العلاقة تحسناً في الفترة الحالية بين المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي وناديه إنتر ميلان ، بعد فترة سيئة شهدت استبعاده عن الفريق وسحب شارة القيادة منه ، بجانب ظهور شائعات عن رحيله وانتقاله إلى الغريم التقليدي يوفنتوس.
ونفت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال مهاجم الإنتر ماورو إيكاردي، أن يكون الأخير قد إتفق مع نادي يوفنتوس على الإنتقال إلى صفوفه الصيف المقبل بحسب ما زعمت صحيفة كوريري ديلو سبورت قبل أيام.
وقالت واندا في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا :” إيكاردي لم يقل أبدًا أنه يريد يوفنتوس، لم يسمع أحد من ماورو أن تحدث بهذا الكلام، ليست هذه الطريقة التي يفكر بها “.
وأضافت “لم يسمع أحداً ماورو يقول ذلك منذ سحب شارة القيادة منه ، المركز الرابع ؟ ، لقد اعتدنا على المعاناة وسنتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأننا نستحقها”.
ويستعد الإنتر لخوض الجولة الأخيرة الأسبوع القادم ، ويسعى للفوز على إمبولي لحجز مكان يؤهله لدوري أبطال أوروبا.
وكان الإنتر قد خسر أمس أمام نابولي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الـ37 من الكالتشيو.
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