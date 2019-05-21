شكرا لقرائتكم ترامب مهدداً: أي خطأ من قبل إيران سيلقى رداً «بقوة عظيمة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - «الحياة» | منذ ساعتين في 21 مايو 2019 - اخر تحديث في 21 مايو 2019 / 02:30

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إيران أبدت عدوانية كبيرة تجاه الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، وتوعد بأن يلقى أي خطأ من قبل طهران رداً «بقوة عظيمة».



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وقال ترامب، في كلمة اليوم (الاثنين)، إن «إيران سترتكب خطأً فادحاً في حال فعلت أي شيء (ضد الولايات المتحدة)، لكن لا مؤشرات على ذلك حالياً»، وبلغة تهديد أضاف: «وفي حال قاموا بذلك فإنهم سيواجهون ردا بقوة عظيمة»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستخوض المفاوضات مع إيران عندما تكون جاهزة لذلك.

وكان الرئيس الأميركي، أكد في وقت سابق اليوم (الاثنين)، أنّ بلاده لم تسعَ لإجراء حوار مع إيران «وأنّه إذا أرادت طهران التفاوض فيتعيّن عليها القيام بالخطوة الأولى».

وقال عبر حسابه في «تويتر»،: «وسائل إعلام الأخبار الكاذبة نشرت كعادتها خبراً كاذباً من دون أن يكون لها أي علم (بهذا الشأن) مفاده أنّ الولايات المتحدة تحاول إجراء مفاوضات مع إيران. هذا تقرير كاذب».

وأضاف «إيران ستتّصل بنا عندما تكون جاهزة لذلك. وفي الانتظار، يستمر اقتصادها في الانهيار. أنا حزين جداً على الشعب الإيراني».