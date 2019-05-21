"عملية عالية الخطورة"... إنقاذ حياة جنين في السعودية

ووفقا لصحيفة "تواصل"، تم ذلك في عملية نادرة وعالية الخطورة تجرى لأول مرة بالمستشفى بمدينة الرياض.

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وقال رئيس قسم طب النساء والولادة في المستشفى الدكتور هيثم بدر: "الأم البالغة من العمر 19 عاماً كانت قد راجعت عيادات متابعة الحمل بالمستشفى وتبين أثناء الفحص الإشعاعي وجود تشوه خلقي في المجرى التنفسي للجنين وتم عرض الحالة على طاقم من الأطباء المختصين في عيادة الحمل عالي الخطورة".

وتابع "تم وضع الخطة العلاجية الملائمة للأم والجنين، تحت إشراف عدد من الأطباء المختصين".

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وأضاف "المريضة شعرت بآلام الولادة وحضرت لقسم الطوارئ منتصف الليل في حالة وضع والرحم مفتوح بمقدار 4 سم وذلك قبل موعد وضعها بأسبوعين، والجنين في حالة توجه مقعدي، وعلى ضوء ذلك شكل الفريق الطبي المكون من 19 مختصاً، وتوجيه الجنين قبل الجراحة وهو داخل الرحم للاتجاه الرأسي، لكي يتسنى المحافظة على حياته".

وأكمل "تم إجراء الجراحة القيصرية وإخراج الجنين بشكل غير كامل من الرحم مع إبقائه متصلاً بالمشيمة والدورة الدموية للأم، وتركيب أجهزة التنفس الصناعي للجنين وشق فتحة للتنفس في العنق في عملية سريعة أُجريت خلال 20 دقيقة فقط ولله الحمد، وإنهاء العملية القيصرية للأم".

وكشف الأطباء أنه هذه الحالة تعد من الحالات النادرة عالميا؛ إذ تبلغ نسبة الإصابة بها جنينا واحدا بين كل (50.000) جنين.