قطر: قدمنا مساعدات إنسانية وتنموية بـ2.2 مليار دولار في 4 سنوات

الدوحة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الإثنين، تقديم الدوحة مساعدات إنسانية وتنموية بـ 2.2 مليار دولار خلال 4 سنوات.

جاء ذلك بحسب التقرير السنوي لصندوق قطر للتنمية للعام 2018، وفق بيان للخارجية.

وقال خليفة جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية إن الصندوق وفر الأدوات المالية للبلدان والاستجابة الفعالة للمساعدات الإنسانية والتنموية، حيث بلغ إجمالي المساعدات 8.15 مليار ريال، أو ما يناهز 2.24 مليار دولار أمريكي.

وأشار إلى أن ذلك جرى خلال الفترة بين العام 2015 حتى بداية شهر مايو/أيار 2019، بواقع معدل نمو سنوي وصل إلى 19بالمائة.

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وأضاف: "في عام 2018 فقط، وصلت قيمة مساعدات الصندوق لأكثر من 2.1 مليار ريال أو 585 مليون دولار أمريكي شملت 206.7 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية، و378.6 مليون دولار أمريكي كمساعدات تنموية".

وأشار إلى أن هذه المساعدات توزعت جغرافياً على 70 بلداً في مختلف أنحاء العالم من بينها 451.8 مليون دولار أمريكي للدول العربية.

وحول عمل الصندوق (تأسس 2002)، قال الكواري "يركز على تمكين الشعوب من خلال تعزيز التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية".

وإضافة إلى ذلك يسعى صندوق قطر للتنمية للوصول لحلول مبتكرة ومتنوعة للمشكلات التي تعاني منها الدول النامية والشعوب المحتاجة التي تعيش تحت خط الفقر وتعاني من العديد من المشكلات في العديد من القطاعات، وفق البيان.



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