الان تتابع واشنطن تمنح هواوي مهلة 3 أشهر قبل البدء بفرض العقوبات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات أمهلت واشنطن شركة هواوي 3 أشهر قبل البدء بفرض العقوبات. وأصدرت شركة هواوي بيانها الأول بعد تلقيها ضربة قوية تمثلت بسحب ترخيصها لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد من قِبل غوغل؛ استجابةً لمطالب الحكومة الأمريكية. وأكدت الشركة، في بيانها على مساهماتها في نمو أندرويد على مستوى العالم، حيث حققت هواوي في الفترة السابقة مبيعات كبيرة في مجال الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، بينما كان بائعو الهواتف الذكية الآخرين يتراجعون.

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