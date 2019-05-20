شكرا لقرائتكم هيئة "الاتحاد العمالي" تقبل استقالة الأسمر... وفقيه رئيساً بالانابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 21:08

أعلنت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام قبول استقالة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر على أن يقوم نائب الرئيس حسن فقيه بصلاحيات الرئيس بحسب ما ينص النظام الداخلي للاتحاد، وشددت على "ضرورة إطلاق الأسمر فوراً، وعودته إلى ممارسة عمله بشكلٍ طبيعي في الإهراء حيث أن لا مسوّغ قانونيا لفسخ عقد عمله".



وكانت هيئة المكتب عقدت اليوم (الاثنين) اجتماعاً استثنائياً برئاسة فقيه، وأصدرت البيان الآتي: "تم التباحث في تطورات تسريب شريط فيديو يظهر رئيس الاتحاد وهو يتلفظ بعبارات مستنكرة ومدانة ومرفوضة بحق هامة وطنية ودينية لبنانية وهو الراحل الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير. وقرّرت هيئة المكتب ما يأتي:

"- أولاً: إدانتنا كقيادة ومؤسسات للاتحاد العمالي العام عن الفيديو المسرّب لرئيس الاتحاد والذي صدر عنه كلام مسيء ومستنكر ومدان بحق الراحل الكبير الكاردينال صفير.

"- ثانياً: الاعتذار من اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً ومن الصرح البطريركي في بكركي وسيّده بطريرك لبنان وسائر المشرق البطريرك بشارة الراعي.

"- ثالثاً: يأسف الاتحاد العمالي العام للخلط الحاصل بين سلوك فردي مرفوض ومدان وبين مؤسسة وطنية ذات صفة تمثيلية لعبت دوراً أساسياً بالحفاظ على وحدتها أثناء الحرب الأهلية اللبنانية والحفاظ على وحدة الوطن والمؤسسات وشكّلت ضمانة للدفاع عن مصالح جميع العمال والموظفين والأجراء، وفي هذا المجال ترفض قيادة الاتحاد العمالي العام تصوير هذه المؤسسة العريقة والتي بنيت بفضل عرق وتعب ودماء عشرات آلاف العمال اللبنانيين بما يخالف هويتها ودورها وتاريخها ويهمّنا أن نؤكد أنّ الاتحاد العمالي العام هو منظمة نقابية ديموقراطية تخضع للنظام العام في لبنان إلاّ أنها تسير وفق أنظمتها الأساسية والداخلية وقرارات هيئاتها الدستورية، وبالتالي نأمل من الجميع احترام الآليات الدستورية الداخلية للاتحاد وقرارات أطره القيادية".

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ودعا "كافة الاتحادات الأعضاء بقياداتها وأعضائها إلى الالتفاف حول الاتحاد العمالي العام في هذا الظرف العصيب كي لا يستغلّ كموقف شخصي مرفوض ومدان ومستهجن لتمرير سياسات اقتصادية مجحفة وندعوكم جميعاً إلى مواجهتها دفاعاً عن حقوق العمال والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين". وحذّر "من المساس بالحريات النقابية والشخصية بهدف تمرير سياسات في خدمة نموذج اقتصادي أدّى إلى إفقار اللبنانيين وتدمير مؤسساتهم الإنتاجية".

القضاء

الى ذلك يواصل القضاء إجراءاته في حق الأسمر، على خلفية تفوّهه بعبارات مسيئة للبطريرك صفير، قبيل مؤتمر صحافي عقده في مقر الإتحاد العمالي الجمعة الفائت. وفي هذا الإطار، أحال النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان الأسمر موقوفا الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت مع التحقيقات الاولية التي اجراها معه لإجراء المقتضى في حقه وذلك بعدما حقق معه ومع خمسة من أعضاء الإتحاد العمالي، حيث قرر إبقاءه محتجزاً على ذمة التحقيق وترك الخمسة الآخرين بسندات إقامة.

من جهتها، ادعت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على الاسمر في جرم قدح وذم وتحقير الشعائر الدينية وأحاله والملف الى قاضي التحقيق الاول في بيروت القاضي غسان عويدات لاجراء المقتضى.

ولاحقا، أحال عويدات الأسمر الى القاضي جورج رزق لإجراء التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، فحدد الأخير يوم غد موعدا لاستجوابه.

وكان رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض تقدم مع عدد من المحامين بدعويين أمام النيابة العامة التمييزية، الأولى ضد الأسمر والأشخاص الذين شاركوا في مؤتمره الصحافي، والثانية ضد شخص مجهول نظم شعرا يسيء للبطريرك صفير، وذلك في جرم المس بالرموز الدينية وإثارة النعرات الطائفية والقدح والذم بالبطريرك الراحل كرمز مسيحي ووطني. وأعلن من أمام قصر العدل في بيروت، أنه تلقى تسجيلا صوتيا لرجل دين مسيحي ماروني يتحدث بالسوء عن البطريرك صفير بعبارات غير لائقة بحقه. وأعلن أنه سيتقدم بشكوى ضده بعد أن يطلع بكركي على هذا التسجيل كونها تمثل المرجعية بالنسبة الى رجل الدين الذي ارتكب هذه الإساءة.