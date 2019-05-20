32 قتيلاً بتمرد "داعشيين" في سجن طاجيكي

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محمد عثمان - الرياض - دوشانبه - أ ف ب - | منذ ساعتين في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 18:12
أعلنت طاجيكستان مقتل 32 شخصاً، خلال تمرد لأفراد من تنظيم "داعش" في سجن قريب من العاصمة دوشانبه.
وأشارت وزارة العدل الى إن العصيان بدأ مساء الأحد في هذا السجن الذي يضمّ 1500 معتقل، في مدينة وحدة التي تبعد 17 كيلومتراً عن شرق العاصمة. وأضافت أن السجناء طعنوا 3 حراس حتى الموت، ثم 5 سجناء آخرين "بهدف ترهيب" المعتقلين. وبعد ذلك احتجزوا سجينَين، قبل أن يحرقوا المنشآت الطبية للسجن و"يهاجموا طاقم المركز ليحاولوا الفرار".
وتابعت الوزارة أنه "بعد عملية ردّ، قُتل 24 من أعضاء المجموعة واعتُقل 35 آخرون، وحُرِر" السجينان، مؤكدة عودة الهدوء إلى السجن.
وذكرت السلطات ان بين المشاركين في العصيان، بهروز غولمورود (20 سنة) نجل قائد سابق للقوات الطاجيكية، بات من الكوادر المهمة لـ "داعش" في سورية، حيث قُتل عام 2017. وحُكم على بهروز غولمورود في العام ذاته بالسجن 10 سنين، لمحاولته الالتحاق بالتنظيم في سورية.
وتجمّع أقرباء معتقلين حول السجن، للحصول على معلومات عنهم. وكان تمرد آخر تبنّاه "داعش" أواخر العام 2018، أوقع 26 قتيلاً في سجن في مدينة خجند شمال شرقي طاجيكستان.
وشهدت طاجيكستان حرباً أهلية دامية، بين الحكم الشيوعي ومتمردين إسلاميين، أوقعت 100 ألف قتيل بين عامَي 1992 و1997. وتقدّر السلطات بأكثر من ألف عدد الطاجيكيين الذين التحقوا بالمتشددين في العراق وسورية.
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