بعد تنصيبه رسميًا.. رئيس أوكرانيا يدعو لحل البرلمان وانتخابات مبكرة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

جاء ذلك في كلمة له في البرلمان بعد تنصيبه رسميا رئيسا للبلاد، حسب وكالة الأنباء الأوكرانية (unian).

وقال: "يجب أن يصل إلى السلطة من يخدم الشعب بالفعل".

وأضاف أن وقف إطلاق النار في إقليم دونباس في شرقي أوكرانيا "سيكون مهمته الأولى مع توليه الرئاسة".

وتابع: "أؤكد لكم أنني مستعد لفعل كل شيء من أجل أبطالنا لكي لا يموت أي منهم مجددا. وأنا لست خائفا من أن أتخذ قرارات صعبة".

وأردف: "مستعد ودون تردد أن أخسر منصبي من أجل تحقيق السلام، لكن دون أن نخسر الأرض".

والشهر الماضي، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراءات تسهل منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية بأوكرانيا (إقليم دونباس بشقيه دونيتسك ولوغانسك).

وفي عام 2014، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا الاستقلال في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانية.

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يذكر أن قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا توصلوا إلى اتفاق في العاصمة البيلاروسية "مينسك"، يوم 12 فبراير 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.

وعُرف الاتفاق بـ"اتفاق مينسك-2" ويعتبر تطويرا لـ"اتفاق مينسك-1" الذي وقعه ممثلو الحكومة الأوكرانية والانفصاليون برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 20 سبتمبر 2014.