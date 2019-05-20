ما أسباب الألم عند التبول وهل يرتبط بالصيف؟

ألم التبول مسمّى لمشكلة الإنزعاج خلال إخراج البول، وقد توجد المشكلة في بالمثانة أو المسالك البولية، وتعتبر من المشاكل الشائعة نسبياً، وفقا لموقع 24.

ومن أهم أسباب الألم عند التبول وجود التهاب في المسالك البولية، أو عدوى بكتيرية في المثانة أو المسالك. كما قد يحدث ألم خفيف أو متوسط عند نقص شرب الماء وزيادة التعرّق، ويكون ذلك في الصيف غالباً.

وتتضمن أسباب مشكلة ألم التبول: العدوى الجنسية، والتهاب البروستاتا، وحصى الكلى، ووجود أكياس على المبيض، والتهاب المثانة الخلالي، والعدوى المهبلية، وسرطان المثانة، وقد يحدث الألم كأثر جانبي لتناول بعض الأدوية.

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وتشير التقارير الطبية إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية مقارنة بالرجال، لأن البكتريا تقطع مسافة أقصر للوصول إلى مثانة المرأة.

ويعتمد علاج الألم عند التبول على نوع العدوى أو سبب المشكلة، لكن في حالة التهاب المسالك البولية يمكنك الاعتماد على العلاجات البديلة التالية إلى جانب ما يصفه الطبيب:

شُرب المزيد من الماء، وإضافة زيت القرنفل للطعام، وتناول أطعمة البروبيوتك كاللبن (الزبادي)، وتناول أطعمة فيتامين سي، وإضافة الهيل (الحبّهان) إلى الطعام، وتناول بضع قطرات من زيت الأوريجانو يومياً.