رجال أعمال أتراك يزورون عفرين السورية

هطاي (تركيا) / سالم طاش / الخليج 365

زار وفد من رجال الأعمال الأتراك، الإثنين، غرفة تجارة وصناعة عفرين السورية.

وأفاد بيان صادر عن غرفة تجارة وصناعة مدينة أنطاكيا بولاية هطاي بأن الوفد التركي ترأسه نائب رئيس الغرفة، وبحث مسائل الاستثمارات وتطوير التجارة وتعزيزها في عفرين بعد عودة الحياة فيها إلى طبيعتها بفضل عملية "غصن الزيتون".

وأكد البيان أن الأهداف الأساسية للغرفتين تتمثل في التعاون بقطاعات البناء والغذاء والزراعة.

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ونقل البيان تصريحات لأوزبوغداي أعرب فيها عن ثقته بأنهم سيسهمون في رفع مستوى المعيشة للسكان المحليين في عفرين عبر تطوير الأنشطة التجارية هناك.

بدوره، أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة عفرين ناصر حسو عن سروره باستضافة أعضاء غرفة تجارة وصناعة أنطاكيا.

وشدد على أنه تم اتخاذ إجراءات هامة من أجل تعزيز التعاون بين الغرفتين.

جدير بالذكر، أنه في مارس/آذار 2018، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر" في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، بعد 64 يوما من انطلاقها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.