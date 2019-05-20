تستمر حتى الـ 2 من صباح الثلاثاء.. هطول #أمطار_رعدية مصحوبة بزخات من البرد على #نجران

الخليج - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وحبونا ،وثار، وخباش ، وشرورة ، ويدمة، تستمر حتى الساعة الـ 2 من صباح الثلاثاء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني .