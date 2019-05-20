منظمة تركية توزع وجبات إفطار على 5 آلاف أسرة في عفرين

هطاي / الخليج 365

وزع فرع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) ببلجيكا، وجبات إفطار رمضانية، على 5 آلاف أسرة في عفرين السورية.

وأوضح رئيس فرع الهيئة، علي قوج، في تصريح صحفي، الإثنين، أنهم شرعوا في توزيع الوجبات التي يتم إعدادها في مطبخ ببلدة جنديرس في عفرين، على الأسر المحتاجة.

وذكر أن الوجبات الموزعة شملت "أرز الكبسة مع الدجاج ولبن العيران والخبز" على 5 آلاف أسرة في يوم واحد.

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وأشار قوج أن الهيئة تنظم أنشطة رمضانية في بلدان مختلفة كل عام.

وأكد أنهم سيواصلون تقديم المساعدات على المحتاجين في ولاية هطاي التركية، ومنطقة عفرين السورية المتاخمة، طوال شهر رمضان.

جدير بالذكر، أنه في مارس / آذار 2018، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر" في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، بعد 64 يوما من انطلاقها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.