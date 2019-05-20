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في الآونة الأخيرة لم يشهد متصفّح فايرفوكس الكثير من التطوير على أندرويد، وهذا لسبب وجيه، حيث كما تابعنا معكم أن موزيلا تعمل حاليًا على متصفّح جديد يحمل اسم Fenix وهو قادم بتجربة جديدة ومحرك أسرع فضلًا عن إطلالة أكثر حداثة بما في ذلك تضمينه للوضع المُظلم، وبعد أسابيع من التطوير خلف الأبواب، أصدرت الشركة الآن أوّل إصدار تجريبي محدود لمتصفّحها هذا على متجر قوقل بلاي.
ومن الملاحظات المهمة في هذا الإصدار، هو تميُزه بالسرعة بفضل تجربة التمرير السلسة، كما وتم نقل شريط التنقل إلى أسفل الشاشة، مما يسهل الوصول إلى القائمة والكتابة في مواقع ويب جديدة، أيضًا عند النقر على زر مُحوّل علامات التبويب، سيتم نقل المستخدم إلى شاشة نظرة عامة على صفحة البدء المدمجة وعلامة التبويب حيث يمكنك حفظ جلسات التصفح كمجموعات.
أخيرًا للاشتراك في النسخة التجريبية، سيتعين عليك القيام بعدّة أمور، أولاً الانضمام إلى مجموعة Google Fenix Nightly، ثم تحتاج أيضًا إلى الاشتراك في الإصدار التجريبي من خلال متجر قوق بلاي، عندها فقط يمكنك تنزيل التطبيق مباشرة، وإذا كنت ترغب في أن تكون جزءًا من عملية التطوير من خلال الإبلاغ عن الأخطاء، فيمكنك الانضمام إلى مشروع Beta Testing BugHunter الخاص بموزيلا من هنا، بدلاً من كل ذلك، يمكنك الحصول على المتصفّح عبر تحميل ملف الـ APK الخاص به من هنا.
التدوينة إطلاق متصفّح Fenix الجديد من موزيلا باعتباره نسخة تجريبية محدودة ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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